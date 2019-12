Maximum vergoeding €25.000 per gebeurtenis, €50.000 per verzekeringsjaar

Update 29 januari 2019

Vanaf 1 maart 2019 kun je de 3D-verzekering niet meer afsluiten. Turien & Co. heeft een soortgelijke dekking opgenomen in de dekking van hun nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Volgens de aanbieder is er daarom geen noodzaak meer voor een losse verzekering.

Conclusie

Voor €36 per jaar sluit je een 3D-verzekering. Er is geen eigen risico, maar de verzekering is niet singlevriendelijk. Een alleenstaande betaalt evenveel premie als een gezin. Een belangrijk voordeel is dat het voor de dekking niet relevant is wie er aansprakelijk is. Bij een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) speelt de aansprakelijkheid wel een rol.

Doe je fanatiek aan hobbymatig 3D-printen, dan vinden wij de 3D-verzekering een zinvolle aanvulling op de gewone AVP.

Geen discussie

Het grote voordeel van de 3D-verzekering is dat je niet in een discussie over aansprakelijkheid verzeild raakt met de verzekeraar. Hierdoor zal de verzekeraar sneller uitkeren. Bij een gewone AVP speelt de oorzaak van het eigen gebrek wel een rol. Het maakt voor de dekking en hoogte van de schadeuitkering niet uit of je wel of geen vergoeding hebt gekregen voor het 3D-geprinte voorwerp.

Kenmerken

Jaarpremie van €36 inclusief assurantiebelasting

Geen eigen risico

De verzekering geeft wereldwijd dekking, op voorwaarde dat de benadeelde(n) woont in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland.

De maximumvergoeding is €25.000 per gebeurtenis en €50.000 per verzekeringsjaar.

Inboedelverzekering

De 3D-verzekering biedt geen dekking als de schade ook op een andere verzekering is gedekt. Dat is het geval bij meer dan de helft van de inboedelverzekeringen. Het is daarom verstandig eerst te checken welke dekking jouw inboedelverzekering biedt. De dekking van de 3D-verzekering is ruimer dan die van een inboedelverzekering. Met name in de situatie dat je de 3D-geprinte voorwerpen (tegen betaling) print voor anderen.

Schadevaststelling

Een schade dien je in bij verzekeraar Turien & Co. Je hoeft dus niet eerst aan te kloppen bij de leverancier of fabrikant van de 3D-printer. Turien & Co kan wel vragen om je medewerking om de uitgekeerde schade eventueel te verhalen.

Voor de schadevastelling kan de verzekeraar een externe deskundige benoemen. Als je het niet eens bent met de vastgestelde schadevergoeding, heb je het recht om zelf een contra-expert in te schakelen. De kosten van deze deskundige worden vergoed tot ten hoogste de kosten van de deskundige van de verzekeraar.

In situaties waarbij de expertise- en/of juridische kosten hoger kunnen worden dan de hoogte van het schadebedrag, heeft de verzekeraar de mogelijkheid om rechtstreeks te schikken met de benadeelde.

Deeleconomie

Het is slim om spullen die je weinig gebruikt met andere consumenten te delen. Delen en lenen scheelt een hoop geld en is duurzaam. Je kunt op (Engelstalig) platform 3dhubs.com in jouw buurt een 3D-print faciliteit vinden of aanbieden. Naar schatting zijn er vorig jaar in Nederland circa 1000 3D-printers voor thuisgebruik verkocht. De verwachting is dat 3D-printen zal toenemen vanwege de verbeterde printtechnieken, lagere aanschafprijzen voor 3D-printers en het delen van 3D-printfaciliteiten.

Lees ook: