Over

Verzekeruzelf.nl is opgericht in 2002 als online verzekeraar. Alle zaken rondom de verzekering worden geregeld via de volmacht en het verzekeringsplatform Intrasurance. Verzekeruzelf.nl is gespecialiseerd in 8 verzekeringen: Auto, Motor, Inboedel, Opstal, Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand, Reis en het Verzekeruzelf.nl Pakket.

Bij Verzekeruzelf.nl verloopt alle communicatie via chat, e-mail of de website. Klanten regelen alles zelf online in een persoonlijk dossier.