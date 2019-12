Aansprakelijkheidsverzekeringen voor zzp’ers

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekering

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die je veroorzaakt tijdens het doen van (onbetaald) vrijwilligerswerk, maar níet de schade aangericht tijdens betaald werk. Alleen bij Aegon kun je de aansprakelijkheid tijdens het betaald klussen (tot een bedrag van €12.500) meeverzekeren. Verder moet je voor dit risico een zakelijke verzekering afsluiten.

Zzp’ers kunnen kiezen tussen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Steeds meer bedrijven verlangen van zzp’ers dat zij een AVB afsluiten. Deze verzekering dekt schade die je tijdens werkzaamheden veroorzaakt. Zowel aan personen (letselschade) als aan spullen (materiële schade). Let goed op de hoogte van het eigen risico. Dit bedrag moet je wel kunnen opbrengen.

Voorbeeld materiële schade (AVB) Als zelfstandig loodgieter voer je een opdracht uit op het dak van de garage van de firma Jansen. Je let even niet op en de ondergrond vat vlam door de brander waarmee je het dakleer wilt samensmelten. De garage brandt volledig af. Uiteraard stelt Jansen jou aansprakelijk voor de (materiële) schade: €30.000 aan de garage en €75.000 aan de luxe sportwagen die erin stond.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

In bepaalde beroepen kun je als zzp’er, naast materiële schade en letselschade, vermogensschade veroorzaken. Dit is financiële schade die bestaat uit geleden verlies of gederfde winst. Voor dit soort risico’s is er de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), die vooral geschikt is voor juridische en financiële beroepen.

Voor sommige beroepen, zoals de advocatuur, is een BAV zelfs verplicht.

Voorbeeld vermogensschade (BAV) Als zelfstandige boekhouder doe je per ongeluk een verkeerde aangifte voor het middelgrote familiebedrijf Van der Streek & Zonen. Jouw opdrachtgever krijgt daardoor een stevige boete van de Belastingdienst. Van der Streek denkt niet lang na en stelt jóu aansprakelijk voor zijn (zuivere vermogens)schade.

