Vergoeding affectieschade

Als een naaste door een fout van iemand anders overlijdt of blijvend letsel oploopt, kom je sinds 1 januari 2019 in aanmerking voor een vergoeding voor jouw verdriet. Dit heet affectieschade en kan worden verhaald op de veroorzaker van het leed.

Erkenning van het verdriet

Volgens de verantwoordelijke minister Dekker (Rechtsbescherming) gaat het om ‘de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders'. Dit recht op een vergoeding voor immateriële schade (leed) staat naast het recht op een materiële schadevergoeding en eventueel een vergoeding shockschade.

Smartengeld voor naasten

Enkele voorbeelden van affectieschade, ook wel smartengeld voor naasten en nabestaanden genoemd:

Een kind wordt aangereden en blijft levenslang gehandicapt

Een partner overlijdt door een medische fout

Een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven

Eerste strafzaak

De voor zover bekend eerste strafzaak waarin op grond van de nieuwe Wet Affectieschade werd toegekend, was op 4 juli 2019. Een automobilist in Hoorn (NH) moest €17.500 betalen aan de (uitwonende) zoon en de dochter van een vrouw die door zijn roekeloze rijgedrag kwam te overlijden. Dit werd beschouwd als een misdrijf.

Hoogte van de uitkering

De vergoeding voor is vastgesteld op €12.500 tot €20.000 (zie tabel). Hiervoor komen in elk geval de partner, ouders en kinderen van het slachtoffer in aanmerking. Voor andere personen die in een ‘nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staan’, biedt de Wet Affectieschade ruimte voor interpretatie.

Bedragen affectieschade

Ernstig en blijvend letsel Overlijden Overlijden door misdrijf Echtgenoot, geregistr. partner, levensgezel €15.000 €17.500 €20.000 Kinderen en ouders €15.000 €17.500 €20.000 Uitwonende kinderen €12.500 €15.000 €17.500 Overige nauwe persoonlijke relaties €12.500 €15.000 €17.500 Duurzame zorg in gezinsverband €15.000 €17.500 €20.000

Broer kan ook naaste zijn

Zo wees de rechtbank in februari €17.500 als vergoeding affectieschade toe aan de broer van het dodelijk slachtoffer van een steekpartij, begin 2019 in Den Haag. De rechter volgde de argumentatie dat de 2 naast broers ook beste vrienden en huisgenoten waren, waardoor er sprake was van een nauwe persoonlijke relatie met het slachtoffer en de broer als naaste kan worden gezien.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Degene die aansprakelijk is voor het leed draait op voor de affectieschade. Dit valt onder de dekking van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor autorijders of de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Als er geen opzet was en de veroorzaker is goed verzekerd, betaalt zijn/haar verzekeraar de schade. Bij misdrijven (zoals de steekpartij uit het voorbeeld hierboven) moet de veroorzaker zelf betalen.