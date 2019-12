Premie aansprakelijkheidsverzekering omhoog

Waarom affectieschade vergoeden?

Minister Dekker (Rechtsbescherming) licht toe: 'Het gaat om de erkenning van het verdriet van personen van wie het leven volledig op de kop staat door een fout van iemand anders.'

De minister onderzoekt nog of de kosten voor de zorg die naasten zelf verlenen aan het slachtoffer óók voor vergoeding in aanmerking komen. De schadeveroorzakende gebeurtenis moet daarvoor wel hebben plaatsgevonden na 1 januari 2019.

Voorbeelden affectieschade

Een kind wordt aangereden en blijft levenslang gehandicapt.

Een partner overlijdt door een medische fout.

Een vader wordt beroofd en neergeschoten, waarna zijn partner en kinderen alleen achterblijven.

Ruimte voor interpretatie

De vergoeding voor affectieschade (smartengeld) is vastgesteld op €12.500 tot €20.000. Hiervoor komen in elk geval de partner, ouders en kinderen van het slachtoffer in aanmerking. Voor andere personen die in een ‘nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staan’, biedt de Wet affectieschade ruimte voor interpretatie.

De nieuwe wet, inclusief de bedragen, wordt na 5 jaar geëvalueerd.

Onder dekking van AVP/WA

Degene die aansprakelijk is voor het letsel en/of leed draait op voor de affectieschade. Dit valt onder de dekking van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor autorijders of de (niet wettelijk verplichte) aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

De Consumentenbond houdt in de gaten wat de precieze invloed van de wetswijziging op de premies en voorwaarden zal zijn.

Bron: Rijksoverheid.nl en Consumentenbond