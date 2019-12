Alleenstaande verzekerde duurder uit dan stel

Nieuws|Als alleenstaande betaal je in diverse steden meer voor een inboedelverzekering van ING dan als stel. Bij de rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer is de module Echtscheiding voor een eenpersoonshuishouden momenteel duurder dan voor een echtpaar.

Het zijn 2 voorbeelden van bizarre premieverschillen ten nadele van de groeiende groep singles in ons land. In het artikel Eén voor de prijs van twee (pdf) uit de Geldgids april/mei 2017 lees je hier meer over en wat dan wél ‘singlevriendelijke’ verzekeraars zijn.

Rechtsbijstandverzekering

Voor een rechtsbijstandverzekering zijn alleenstaanden over het algemeen het goedkoopst uit bij (jaarpremies afgerond op hele euro's):

Lancyr (€163)

Univé (€176)

De Nederlanden van Nu (€182)

In Zeeland of Noord-Brabant: ZLM (€187)

Reisverzekerering

Wie alleen op reis gaat, sluit zijn doorlopende reisverzekering het voordeligst af bij:

Aegon Basis (€61)

Ohra (€72)

Aegon Allrisk (€75)

Zelf Europadekking (€77)

SNS Europa (€77) en SNS Europa Plus (€79)

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) betalen alleenstaanden de laagste jaarpremie bij:

United Insurance (€24)

De Nederlanden van Nu (€28)

Bij de Consumentenbond geldt de AVP van United Insurance voor alleenstaanden overigens al enkele jaren als Beste Koop.

Opstalverzekering

Voor hun woonhuis zijn singles voordelig uit met de extra uitgebreide opstalverzekering van Woongarant. Wie zijn of haar huis allrisk (oftewel tegen álle van buiten komende gevaren) wil verzekeren, is bij De Nederlanden van Nu maar iets duurder uit.

Meest singlevriendelijk

Al met al mag De Nederlanden van Nu zichzelf – officieus – de meest singlevriendelijke verzekeraar noemen. Linda Lem van moedermaatschappij Generali reageert verrast: ‘Wat een super goed en leuk nieuws! De Nederlanden van Nu richt zich niet op een specifieke doelgroep, wij waren er dus niet van op de hoogte.’

Bron: Geldgids 3, 2017

