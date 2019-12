Appende fietser wel aansprakelijk

Nieuws|Als automobilist ben je al snel aansprakelijk bij een ongeluk met een fietser, tenzij deze in de weer is met een mobieltje.

Een automobilist is verplicht de schade van niet-automobilisten te vergoeden bij een verkeersongeval. Dit moet voorkomen dat een gewonde fietser in het ziekenhuis wordt geconfronteerd met de vergoeding van autoschade. Ténzij de autorijder aantoont dat er sprake is van overmacht, wat het geval kan zijn bij driftig appende of bellende fietsers. De verzekeraar van de automobilist kan de fietser dan wel aansprakelijk stellen. Hetzelfde geldt bij rood licht negeren en zonder verlichting fietsen. Een automobilist die een voetganger of fietser tot 14 jaar aanrijdt is vrijwel altijd aansprakelijk.

Letselschade door een verkeersongeval overkomt jaarlijks honderdduizenden Nederlanders. Daarnaast zijn er elk jaar zo'n 600 verkeersdoden.

Verbod op fietsend bellen

De boete voor niet handsfree bellen achter het stuur is maar liefst €230. In Nederland is bellen op de fiets echter niet strafbaar, in tegenstelling tot buurlanden België en Duitsland. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu , gaat ervaringen met het verbod op fietsend bellen in het buitenland voor de zomer inventariseren.

Bron: Rijksoverheid