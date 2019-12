Avéro Achmea uit onze vergelijkers

Nieuws|Verzekeraar Avéro is niet langer te vinden in onze online vergelijkers. De reden hiervoor is dat het label van Achmea vanaf 1 januari 2018 geen nieuwe klanten meer accepteert.

Niet meer via tussenpersonen

Avéro Achmea stopt per 1 april helemaal met het aanbieden van particuliere schadeverzekeringen via tussenpersonen. Het Compleet bij Elkaar Pakket, met daarin 19 verzekeringen, is dan alleen nog verkrijgbaar via volmachtrelaties.

19 verzekeringen

Het gaat onder andere om aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP), autoverzekeringen, inboedel- en opstalverzekeringen, rechtsbijstandverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen. De AVP van Avéro Achmea kwam bij de Consumentenbond vorig jaar nog als Beste uit de Test.

‘Vergelijkbaar aanbod’ van ASR

Avéro heeft met ASR afgesproken dat bestaande klanten via hun adviseur een vergelijkbaar aanbod krijgen. Verzekerden kunnen uiteraard zelf beslissen of ze willen overstappen op het Voordeelpakket van ASR.

Zelf vergelijken

Via onze online vergelijkers (AVP, auto-, inboedel-/opstal-, rechtsbijstand- of reisverzekering) kun je zelf ontdekken welke verzekering het beste bij jou past.

Bron: MoneyView/Consumentenbond