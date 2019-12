Premies aansprakelijkheidsverzekering door grens van 100 euro

Nieuws|Door recente premieverhogingen zijn Allianz en Interpolis met hun aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) door de grens van €100 per jaar gegaan. Nieuwkomer AllSecur is het duurste van allemaal.

Interpolis

Met 3 verzekerden of meer betaal je bij Interpolis nu afgerond €103 per jaar. Tot 14 juni was dat nog €89. Voor stellen zonder kinderen steeg de jaarpremie procentueel nog harder, met bijna 20% tot €69. Voor alleenstaanden bleef de stijging beperkt tot zo’n 7% naar €42. Je bent dan wél standaard verzekerd voor een bedrag van €2,5 miljoen, zonder eigen risico.

Allianz

Allianz, dat in onze jongste aansprakelijkheidsverzekeringen-test reeds als duurste aanbieder uit de bus kwam, verhoogde de premies op 1 mei nog maar eens. Voor een verzekering met een verzekerd bedrag van ook €2,5 miljoen betaalt een gezin met kinderen nu afgerond €109 per jaar, een stel zonder kinderen €94 en een alleenstaande €64.

AllSecur

Sinds kort op de markt en vanaf 1 juli opgenomen in onze online vergelijkers, zijn de woonverzekeringen van AllSecur. Het label van Allianz was daarvoor vooral bekend als autoverzekeraar. Met de nieuwe aansprakelijkheidsverzekering nestelt AllSecur zich meteen aan kop, met jaarpremies van afgerond €72 (alleenstaanden), €101 (stel zonder kinderen) en €120 (gezin met kinderen).

Lager verzekerd bedrag

Kies je bij Allianz of AllSecur overigens voor een lager verzekerd bedrag van €1,25 miljoen – het bedrag dat de Consumentenbond ten minste adviseert – blijven beide verzekeraars net ónder de grens van €100 per jaar.

Op peildatum 25 juli liggen de gemiddelde jaarpremies met een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen op €70 (gezin), €62 (stel) en €42 (alleenstaand).

Verdere stijgingen verwacht

Eerder berichtte de Consumentenbond al over verwachte premiestijgingen van de aansprakelijkheidsverzekering. Per 1 januari 2019 zijn aansprakelijkheidsverzekeraars namelijk wettelijk verplicht affectieschade te gaan vergoeden: smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden, of ernstig letsel hebben opgelopen.

Bron: Consumentenbond/MoneyView/Interpolis