Beste AVP blijft van Klaverblad

Een jaar terug had Klaverblad ook al de beste aansprakelijkheidsverzekering (AVP), toen met een 8,4. Dat de testoordelen over de hele linie íets lager zijn dan vorig jaar, heeft te maken met de waarderingsmethodiek van onze dataleverancier MoneyView.

Alle 37 onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen halen een voldoende, maar 8 krijgen een testoordeel onder de 7. Dat zijn onder anderen Centraal Beheer Achmea, Ditzo (beide 6,6), ING, EAG Assuradeuren (6,5) en Zelf (6,3).

Premies licht gestegen

De premies van de onderzochte AVP’s zijn licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld betaalt een gezin met kinderen nu €62 per jaar (was in 2014 €60), een alleenstaande met kinderen €60 (was €59) en een stel zónder kinderen €56 (€55). Alleenstaanden zijn en waren gemiddeld €36 per kwijt voor hun AVP.

Bron: MoneyView/Consumentenbond