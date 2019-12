Beste AVP is van ABN Amro

De voorbije jaren was ABN Amro met zijn AVP niet meer dan een goede middenmoter, maar de bank heeft de voorwaarden onlangs flink op de schop genomen. Zo biedt de verzekering nu ook dekking als je tijdens een sport- of spelsituatie schade toebrengt aan iemand anders (geen medesporter). Ook schade door je kinderen op het oppas- of logeeradres, waarvoor je als ouders niet aansprakelijk bent, zijn nu gedekt. In beide situaties geldt een maximumvergoeding van €25.000. Dit geldt nu ook voor schade die je veroorzaakt als je bijvoorbeeld een vriend(in) helpt met klussen in huis en dergelijke.



Alle 33 onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen halen een voldoende. Slechts 7 krijgen een testoordeel onder de 7. Dat zijn onder andere Centraal Beheer Achmea, Ditzo (beide 6,6), ING en Zelf (6,3). Vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringen en zie welke voor jou de beste voorwaarden en premie heeft.



