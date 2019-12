Beste AVP weer van Centraal Beheer

Centraal Beheer overtuigend marktleider

Uit een recent panelonderzoek van de Consumentenbond (11.499 respondenten) bleek dat maar liefst 13,6% de aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten bij Centraal Beheer. Dat zijn er aanzienlijk meer dan bij Interpolis (8,4%), Univé (8,3%), FBTO (6,2%) en Ohra (5,3%).

Beste uit de Test

De AVP van Centraal Beheer is tevens een van de duurdere, maar ook dus de beste. Deze verzekering scoort vooral hoog door de aanwezigheid van een oppas- en logeerclausule, een sport- en spelclausule en een ruime vriendendienstclausule.

Hekkensluiter

Ook ABN Amro, Ohra, United Insurance en de sterk verbeterde AVP van ING scoren boven de 8. In 2018 was ING nog hekkensluiter. Dat is nu nowGo (5,5). Als gevolg van een iets aangepaste berekeningswijze liggen de Testresultaten dit jaar verder uit elkaar dan in het verleden.

Beste Koop

De AVP van United Insurance blijft de Beste Koop. Deze AVP is een aansprakelijkheidsverzekering met goede voorwaarden voor een redelijke prijs. Gezinnen met kinderen betalen daar afgerond €43 per jaar, alleenstaanden mét of gezinnen zónder kinderen €38 en singles slechts €25 per jaar. Voor inwoners van Zeeland en Brabant is ZLM overigens een prima alternatief.

Vergelijk zelf

De volledige AVP-test, met de resultaten van alle 27 onderzochte verzekeringen lees je in het maartnummer van de Consumentengids die vanaf 26 februari in de winkel ligt. De voorwaarden en premies van alle onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen vind je online in onze Vergelijker.

Bron: Consumentengids maart 2019