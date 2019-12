Centraal Beheer heeft de beste AVP

Nieuwe Beste uit de Test

Wederom een nieuwe Beste uit de Test dus. Vorig jaar was het Avéro Achmea, maar dat label is inmiddels uit onze vergelijkers verdwenen . In 2016 was het ABN Amro, maar die aanbieder krijgt van de Consumentenbond sinds begin 2017 zo'n 0,5 punt aftrek omdat je er alleen terechtkunt met een bankrekening van ABN Amro. Met een 7,6 eindigt ABN nu als zesde.

Verbeterde voorwaarden

Centraal Beheer was tot dusver een laagvlieger in onze jaarlijkse AVP-test, met in 2017 een magere 6,7. Eind vorig jaar kwam de Achmea-dochter echter met nieuwe voorwaarden voor haar zogenoemde woonverzekeringen . Die vertalen zich nu dus in een veel hoger Testoordeel.

Flinke premieverhogingen

Tegenover de verbeterde voorwaarden staan fiks gestegen premies. Met name voor gezinnen en alleenstaanden met kinderen (afgerond €78 per jaar) behoort Centraal Beheer nu tot de duurste aanbieders. Ook bij Bruns ten Brink, Delta Lloyd, EAG Assuradeuren, FBTO en Nationale-Nederlanden gingen de AVP-premies flink omhoog.

Beste Koop

United Insurance verláágde juist de premie voor gezinnen met kinderen (naar €41 per jaar) en is nu voor alle gezinssituaties de Beste Koop ; een aansprakelijkheidsverzekering met behoorlijk goede voorwaarden (Testoordeel 7,1) voor een scherpe premie. Wel hebben consumenten in Zeeland en Noord-Brabant bij ZLM voor een paar euro per jaar meer een AVP met duidelijk betere voorwaarden (7,9).

De complete AVP-test lees je in het maartnummer van de Consumentengids, die vanaf 27 februari in de winkels ligt. De voorwaarden en premies van alle onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen vind je in onze online AVP-vergelijker.

