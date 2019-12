Chinezen krijgen Zwitserlevengevoel

Onder Vivat vallen bekende namen als:

• Actiam (voorheen SNS Asset Management)

• Proteq Dier & Zorg

• Reaal

• Route Mobiel

• Zelf

• Zwitserleven

Nederlandse overheid

De verzekeringsactiviteiten waren, als onderdeel van SNS Reaal, sinds begin 2013 in handen van de Nederlandse overheid. De overnameprijs ligt ver onder de waarde van €2,4 miljard waarvoor Vivat in Den Haag in de boeken stond. De bankonderdelen ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS Bank blijven voorlopig nog in staatshanden.