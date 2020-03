De AVP: een morele verplichting

Je wilt toch niet op je geweten hebben dat een gedupeerde naast alle lichamelijke ellende ook nog in grote financiële problemen raakt? Alleen daarom is het aan te raden om een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te hebben.

Grote schades (letsel)

De morele component speelt dus een grote rol bij de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP genoemd. Door jouw toedoen kan iemand anders grote schade leiden. Zeker als het letselschade betreft, kan het om vele tonnen gaan. Daarnaast kunnen naasten en nabestaanden van slachtoffers sinds 1 januari 2019 hun zogenoemde affectieschade claimen bij de veroorzaker. Dat gaat om bedragen tussen de €12.500 en €20.000.

Kleinere schades

Maar ook bij kleinere schades heeft een aansprakelijkheidsverzekering veel nut. Uit panelonderzoek van de Consumentenbond blijkt dat veel schades plaatsvinden in familie- en kennissenkring. Logisch, je stoot niet zo snel een glas wijn om bij een wildvreemde. En gratis helpen bij verhuizen of klussen doe je ook niet bij iemand die je nauwelijks kent. Maar ook tijdens zo'n vriendendienst kun je natuurlijk per ongeluk iets kapotmaken.

Voorkom verstoorde relaties

Voor diegene die schade leidt is het veel makkelijker om zijn vriend of familielid aansprakelijk te stellen, als hij weet dat een verzekeraar de kosten zal dragen. Moet je zelf voor de schade opdraaien, dan kan dat ook eerder de relatie verstoren. Een AVP helpt dus mee om familie- en vriendenrelaties na een vervelend voorval goed te houden.

