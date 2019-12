Dekking hoverboards varieert sterk

Nieuws|Hoverboards worden steeds populairder. Deze zelfrijdende tweewielers zonder zitting en stuur zijn in Nederland verboden op de openbare weg. Toch dekken diverse AVP-verzekeraars aansprakelijkheidsschades met of door hoverboards.

Update 10 december 2018

Veel ouders (54%) weten niet dat hoverboards en elektrische skateboards verboden zijn op de openbare weg – en dus ook niet zijn toegestaan op het voet- of fietspad. Je mag er alleen mee spelen op eigen terrein. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Veilig Verkeer Nederland onder 420 ouders van kinderen tussen de 6 en 12 jaar.

Opmerkelijk: wel dekking op AVP

Hoverboards vallen buiten de categorie goedgekeurde voertuigen. Maar een behoorlijk aantal verzekeraars biedt opmerkelijk genoeg wel dekking bij schade veroorzaakt met deze tweewielers. Oók op de openbare weg. Dat blijkt uit een rondgang van onderzoekersbureau MoneyView. Uit een steekproef van de Consumentenbond kwam eind 2016 hetzelfde beeld naar voren.

Kinderspeelgoed

Meerdere verzekeraars geven aan dat hoverboards onder de dekking vallen zolang ze gekwalificeerd kunnen worden als kinderspeelgoed. De voorwaarde is dat een bepaalde snelheid niet kan worden overschreden. De maximumsnelheid van een hoverboard varieert van 6 tot 20 km/uur.

Sneller dan 16 km/uur

Aansprakelijkheidsschades door particulier gebruik van een hoverboard dat sneller dan 16 km/uur kan, is uitsluitend gedekt bij Univé en ZLM. ZLM (alleen actief in Zeeland en Noord-Brabant) kan een schadeclaim echter afwijzen, als het board door een volwassene als vervoersmiddel is gebruikt.

Topsnelheid 10 of 16 km/uur

Bij de volgende verzekeraars mag de maximumsnelheid niet hoger zijn dan 16 km/uur:

ABN Amro

ANWB

Avéro Achmea

Centraal Beheer

Delta Lloyd

Ditzo

EAG Assuradeuren

InShared (mits niet op de openbare weg)

Interpolis

Klaverblad

Unigarant

FBTO en United Insurance hanteren een topsnelheid van 10 km/uur. Bij de andere verzekeraars zijn aansprakelijkheidsschades met of door hoverboards nooit gedekt.

Sterkere verkeersdeelnemer

De Consumentenbond vroeg het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vorig jaar om een reactie op de ontstane onduidelijkheid. Die reactie luidde als volgt: ‘Een hoverboard is zelf een motorrijtuig. (...) Als iemand op een hoverboard een voetganger aanrijdt, geldt de laatste als zwakkere verkeersdeelnemer en de eerste niet.’

Artikel 185

In dat geval draai je als hoverboardbestuurder sneller op voor de schade, zo volgt uit artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Hierin staat dat de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig (de sterkere verkeersdeelnemer) altijd voor minstens 50% van de schade opdraait bij een botsing met een fietser of voetganger (de zwakkere verkeersdeelnemer). Is een zwakkere verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar, dan draait de sterkere verkeersdeelnemer zelfs voor álle schade op.

Bron: MoneyView / Consumentenbond / Ministerie van Infrastructuur en Milieu

