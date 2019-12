FBTO gooit premies flink omhoog

Flinke stijging

Voor een alleenstaande, die het standaard eigen risico van €100 voor lief neemt, gaat de AVP-premie bijvoorbeeld van ruim €35 naar ruim €44. Dat is een stijging van 26%. Een andere ontevreden verzekerde meldde zich bij de Consumentenbond met een aangekondigde premieverhoging van maar liefst 28%.

Verklaring van FBTO

Achmea-dochter FBTO geeft in een brief aan klanten als verklaring:

‘De prijzen van spullen, bijvoorbeeld meubels en audio, veranderen. Die gaan soms omlaag. Of juist omhoog. Die veranderingen worden berekend door het Centraal Bureau voor Statistiek. We passen de premie aan op deze veranderingen. Vorig jaar zijn er veel schades gemeld bij de FBTO Aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor hebben we meer schades betaald dan verwacht.’

Mag dit eigenlijk wel?

De Consumentenbond krijgt vaak de vraag of dit soort fikse stijgingen eigenlijk wel mogen. Het antwoord is ‘ja, dat mag’. De Commissie van Beroep van klachtenloket Kifid bepaalde in juni 2017 dat een premiestijging bij schadeverzekeringen, ongeacht de hoogte, zelfs stilzwijgend mag worden doorgevoerd.

Vergelijk en stap over!

De Consumentenbond stelt daarom: krijg je een nieuw premievoorstel van de verzekeraar? Controleer dan altijd wat je oude premie was en wat je dus extra moet betalen. Stijgen de premie en/of de voorwaarden fors? Vergelijk dan aansprakelijkheidsverzekeringen opnieuw en stap eventueel over. De opzegtermijn is na het eerste jaar maximaal een maand. Bij sommige verzekeraars – waaronder FBTO – kun je direct opzeggen.

Bron: FBTO/Consumentenbond

