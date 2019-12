Home

Florius twijfelt over schadeverzekeringen
Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering
Gepubliceerd op:14 december 2012

Het dochterbedrijf van ABN Amro biedt nu nog onder meer reis-, aansprakelijkheids- en inboedel- en opstalverzekeringen aan, maar is in de eerste plaats hypotheekverstrekker. 'Schadeverzekeringen zijn voor ons een bijproduct. Ook gezien alle ophanden zijnde veranderingen in wet- en regelgeving, zoals de verhoging van de assurantiebelasting, beraden wij ons op de toekomst van deze activiteit', aldus een woordvoerster van Florius. Deze maand moet de knoop worden doorgehakt.