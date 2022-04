De premie van een aansprakelijheidsverzekering voor particulieren (AVP) hangt doorgaans af van de volgende factoren:

je gezinssituatie

het gekozen verzekerd bedrag

een eventueel eigen risico

Gezinssituatie

Bij het bepalen van je AVP-premie maken veel verzekeraars onderscheid tussen:

gezin met kinderen

gezin zonder kinderen

alleenstaande met kinderen

alleenstaande

Een gezin met kinderen betaalt dan het meest, een alleenstaande het minst. Maar er zijn ook verzekeraars waarbij een alleenstaande met kinderen evenveel premie betaalt als een gezin mét kinderen. Soms betaalt zelfs een gezin zónder kinderen evenveel.

Opvallend: FBTO hoort tot de voordeligste aanbieders wanneer er geen kinderen zijn. Mét kinderen is het juist een van de duurste.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag bepaalt welk bedrag jouw verzekeraar maximaal uitkeert in geval van schade waarvoor jij (of een medeverzekerde) aansprakelijk is. Deze bedragen variëren van €1 miljoen (alleen bij Nationale-Nederlanden) tot €5 miljoen (het standaard verzekerd bedrag bij Rhion). De meeste verzekeraars bieden de keuze tussen €1,25 miljoen en €2,5 miljoen. Hierbij geldt uiteraard: hoe hoger het gekozen verzekerd bedrag, hoe hoger de premie.

Wel of geen eigen risico

Bij ongeveer een derde van de aansprakelijkheidsverzekeraars kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Variërend van €90 tot maar liefst €1000. Hierdoor druk je de premie. Het gaat daarbij procentueel om aardige kortingen. Maar aangezien de aansprakelijkheidsverzekering een betrekkelijk voordelige verzekering is, gaat het niet om enorme besparingen.

Soms speelt leeftijd mee

Bij Allianz Direct, Inshared, Nationale-Nederlanden en Rhion speelt ook je leeftijd een rol bij de hoogte van de premie. Vooral Inshared en Rhion (als je tenminste geen hond hebt) rekenen zeer scherpe premies voor verzekerden van boven de 60 jaar. In veel situaties heeft Inshared dan zelfs de goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering.

Beste Koop

In veel andere situaties heeft United Insurance de laagste premie. Deze verzekeraar is al jaren onze Beste Koop. Gezinnen met kinderen betalen bij United Insurance afgerond €43 per jaar premie. Alleen gezinnen met kinderen in Zeeland en Noord-Brabant zijn beter af bij ZLM. Zij betalen afgerond €48 per jaar, net als bij United Insurance. Maar bij ZLM krijg je daarvoor betere polisvoorwaarden.

Alleenstaanden mét of gezinnen zónder kinderen betalen bij United Insurance afgerond €44 per jaar. En alleenstaanden slechts €27 per jaar.

