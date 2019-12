Wat is het hangmat-arrest?

Een vrouw hing in haar tuin een hangmat op aan een stenen pilaar. Toen ze erin ging zitten, brak het metselwerk af en viel de pilaar over haar heen. Ze hield een dwarslaesie over aan het ongeluk.

Mede-eigenaar aansprakelijk

Ze was op dat moment eigenaar van het huis, samen met haar partner. Het koppel had gezamenlijk een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten. Op grond daarvan sprak ze haar partner aan op de schade. De zaak kwam uiteindelijk voor de Hoge Raad. Die besliste dat de vrouw haar partner, medeverzekerde en mede-eigenaar kan aanspreken voor 50% van de schade, die ontstond uit het gebrek aan de woning. Ook al was zij zelf medebezitter van de woning. Deze uitspraak uit 2010 kwam bekend te staan als het hangmat-arrest.

Geruchtmakend

Een geruchtmakend arrest, omdat de wettelijke aansprakelijkheid hierdoor verruimd werd. Het arrest schiep de mogelijkheid om een mede-eigenaar aansprakelijk te stellen voor een gebrek aan de eigen woning. Maar bijvoorbeeld ook om een mede-eigenaar van een dier aansprakelijk te stellen voor de schade, door dat dier veroorzaakt. Een man die door zijn hond gebeten wordt, zou de ontstane schade dus gedeeltelijk kunnen verhalen op zijn vrouw. Hierdoor kan het zijn dat verzekeraars in (veel) meer gevallen uit moeten betalen.

Beperking hangmat-arrest

Begin 2016 heeft de Hoge Raad deze mogelijkheid beperkt. Een mede-eigenaar aansprakelijk stellen voor schade kan sindsdien nog wel bij opstal, maar niet meer bij dieren.