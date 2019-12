Nieuws|De Hoge Raad heeft begin 2016 het zogenoemde hangmat-arrest beperkt. De eigenaar van een dier kan zijn mede-eigenaar niet meer aansprakelijk stellen voor de schade die door dat dier bij hem is veroorzaakt.

Mede-eigenaar

Op een kwade dag werd de eigenaresse van een manege door een op hol geslagen lespaard omver gelopen. Als gevolg daarvan kan zij diverse kerntaken in het bedrijf niet meer uitvoeren. Op basis van het hangmat-arrest stelde zij haar man, mede-eigenaar van de manege en het lespaard, aansprakelijk voor een deel van de gederfde inkomsten als gevolg van haar blijvende lichamelijke beperking. De schadeclaim werd geweigerd door verzekeraar Delta Lloyd, waarop het echtpaar een rechtszaak aanspande.

Schadeclaims dieren

Sinds het hangmat-arrest ontvingen verzekeraars steeds meer schadeclaims van medebezitters van dieren, stelde Delta Lloyd in zijn verweer. De maatschappij sprak de vrees uit dat erkenning van deze claims zou leiden tot een verschuiving van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarnaast wees ze op het frauderisico. Eigendomsverhoudingen zijn bij dieren niet altijd opgenomen in een register en verzekeraars zullen moeilijk kunnen bewijzen dat een claim onterecht is.

Beperking

De Hoge Raad sloot zich hierbij aan en oordeelde in het nadeel van het echtpaar. Hierdoor is het geruchtmakende hangmat-arrest op 1 gebied beperkt.