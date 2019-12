Hangmat-arrest verruimt wettelijke aansprakelijkheid

Nieuws|De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan die het in de toekomst mogelijk maakt om schade te verhalen door een mede-eigenaar aansprakelijk te stellen voor een gebrek aan de eigen opstal. Het gaat om een uitspraak in een zaak waarbij een vrouw gewond raakte bij een ongeluk met een hangmat.

De vrouw hing in de tuin bij haar woning een hangmat op aan een stenen pilaar. Toen ze plaatsnam in de hangmat, brak het metselwerk af en viel de pilaar over haar heen. De vrouw hield een dwarslaesie over aan het ongeluk.

De vrouw was ten tijde van het ongeluk samen met haar partner eigenaar van het huis. Het koppel had ook gezamenlijk een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren afgesloten. De Hoge Raad heeft beslist dat de vrouw haar partner kan aanspreken voor vijftig procent van de schade die ontstond uit het gebrek aan de opstal, ook al was zij zelf medebezitter van de woning.

Volgens de raadsman van de vrouw heeft de uitspraak grote gevolgen voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Door de mogelijkheid om een mede-eigenaar aan te spreken, zullen verzekeraars in de toekomst waarschijnlijk in veel meer gevallen moeten uitbetalen.