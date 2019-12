Klaverblad beste uit onze AVP-test

Nieuws|Klaverblad is met zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) als 'Beste uit de test' gekomen. In de net verschenen Consumentengids (juli/augustus 2014) laat Klaverblad met een Testoordeel van 8,4 onder meer InShared (8,2), Kruidvat (8,1) en de nieuwe AVP van Interpolis (8,0) achter zich.

Klaverblad scoort onder meer goed met de vergoeding van schade tijdens het oppassen of logeren van kinderen en bij het helpen van vrienden. In beide situaties is schade zonder aansprakelijkheid gedekt zónder apart maximum. Verder wordt de mogelijkheid van een vrijwillig eigen risico gewaardeerd, evenals de ruime keuze qua verzekerd bedrag: €500.000, €1,25 miljoen of €2,5 miljoen. Overigens adviseert de Consumentenbond te kiezen voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer.

Beste koop

De jaarpremies voor een gezinspolis (met kinderen) lopen uiteen van €36 (ZLM) tot €79 (Nationale-Nederlanden ZPP en Reaal). Woon je in Zeeland of Brabant, dan is ZLM daarmee de 'Beste koop'. Buiten die provincies is dat Bruns ten Brink (€46 per jaar). Voor gezinnen zónder kinderen en alleenstaanden is InShared de 'Beste koop', met een jaarpremie van €36 respectievelijk €25.

Alle onderzochte AVP’s halen een voldoende, maar een negental krijgt een Testoordeel onder de 7. Dat zijn FBTO, Allianz, Centraal Beheer, Ditzo, EAG Assuradeuren, ING, London, Verzekeruzelf.nl en hekkensluiter Zelf.

Kijk en vergelijk

