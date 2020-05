Eerste indruk|De van oorsprong Amerikaanse verzekeraar Lemonade richt zich op millennials. Ze keren ‘overtollige’ premie uit aan goede doelen. En binnen enkele seconden laten ze weten of je schadeclaim is toe- of afgewezen. Maar ben je ook goed verzekerd?

Conclusie: een interessante nieuwkomer

Met de komst van Lemonade gebeurt er weer eens iets écht nieuws op de verzekeringsmarkt. Je moet tegen het popiejopie-taaltje op de site kunnen ('Toppie, laten we een prijs voor je berekenen!'). Maar als dit Amerikaanse bedrijf zijn beloftes inlost – ‘verzekerd in seconden, uitbetaald in minuten’ – hebben met name jonge consumenten er ook in Nederland een interessante optie bij.

Wat is Lemonade?

Lemonade verkoopt sinds 2016 eigen verzekeringspolissen in de Verenigde Staten en maakte onlangs de overstap naar Europa. Het Europese hoofdkwartier staat in Amsterdam en de jonge schadeverzekeraar is in het bezit van een Europees paspoort van De Nederlandsche Bank (DNB).

Kunstmatige intelligentie

Als eerste verzekeraar in Nederland vaart Lemonade voor een belangrijk deel op 'artificial intelligence' (kunstmatige intelligentie). Door deze vorm van automatisering is een aanvraag in 3 minuten afgehandeld. En wordt naar schatting 15 à 20% van de schadeclaims binnen enkele minuten uitgekeerd. Of afgewezen. Het merendeel van de claims wordt dus wel 'gewoon' door mensen beoordeeld.

Overtollige premiegeld naar goede doelen

Wat Lemonade verder onderscheidt, is de bestemming van het premiegeld. Van elke euro premie gaat 25 cent op aan kosten van de onderneming (overhead). De rest is voor schadevergoedingen. Hoeft er weinig te worden uitgekeerd, wordt het ‘overtollige’ premiegeld verdeeld over goede doelen die de verzekerden zélf hebben gekozen. Een beetje zoals bij InShared, maar dan anders.

Wie is de doelgroep?

Lemonade mikt op de millennials, die net op zichzelf wonen en dus hun eerste verzekeringen moeten afsluiten. Logisch dus dat de start-up in eerste instantie alleen een inboedelverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) aanbiedt. Die polissen zelf lijken erg op die van de concurrentie, maar er zijn enkele opvallende verschillen.

De inboedelverzekering

Belangrijk pluspunt van de inboedelverzekering is dat Lemonade in principe altijd de nieuwwaarde van je spullen vergoedt. Dat geldt wel tot maximaal €5000 per item. Duurdere zaken moet je apart aanmelden en kosten je extra premie.

Spullen die je normaal in huis bewaart (zoals je mobieltje en zelfs je fiets) zijn ook buitenshuis verzekerd tegen diefstal. Je moet je fiets natuurlijk wel op slot staan met een 'ART 2 sterren'-slot. Voor mountainbikes en racefietsen geldt daarnaast dat ze op slot moeten worden gezet in een afgesloten ruimte of aan een vast object zoals een fietsenrek of lantaarnpaal.

Aardig extraatje is ook de vergoeding van maximaal €10.000 voor verblijf elders als je eigen huis onbewoonbaar is geworden. Normaal is dat alleen gedekt op een opstalverzekering.

Wat gezien de doelgroep een beetje gek is: als je spullen beschadigd raken door een Airbnb-gast, biedt Lemonade geen dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering

Lemonade’s AVP heeft een verzekerd bedrag van €1,25 of €2,5 miljoen en ruime vergoedingen in situaties waarin je niet wettelijk aansprakelijk kunt worden gesteld. Denk aan schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst, aan een toeschouwer tijdens het sporten of door je kind onder onbetaald toezicht van iemand anders. DIt is tot €25.000 gedekt. Schade aan geleende spullen is níet gedekt.

Premies relatief laag

Lemonade heeft veel geautomatiseerd en mikt op jongeren. De premies zijn dan ook relatief laag. Zowel de AVP als de (extra uitgebreide) inboedelverzekering start bij €2 per maand. Met een eengezinswoning in Rotterdam betaal je opgeteld €19,67 per maand. Niet duur, al zijn er goedkopere aanbieders. Wie de ruimere allriskdekking wil, buitenshuisdekking of geen eigen risico van €100, betaalt extra.

Lees ook: