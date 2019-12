Nieuws|Het aantal verzekeringsfraudegevallen is vorig jaar met 12% gedaald, zo meldt verzekeringsblad AM Magazine.

Bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond van Verzekeraars zijn vorig jaar 3.244 fraudemeldingen binnengekomen. In 2008 waren dat er nog 3.683, schrijft AM Magazine. Ruim de helft van de fraudemeldingen (1.650) is afkomstig van de branche Motorrijtuigen.