Minister: AVP-premies kunnen omlaag

Slachtoffers nu benadeeld

Dit valt op te maken uit een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft de CDA-bewindsman dat letselschadeslachtoffers worden benadeeld doordat een uitgekeerde schadevergoeding sinds 2013 geldt als vermogen in box 3. Daardoor tellen de vaak forse bedragen ook mee bij het bepalen van de eigen bijdrage voor de Wet langdurige Zorg (Wlz) of Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En dat leidt weer tot 'onevenredig grote schadevergoedingen'.

600 à 700 mensen per jaar

Asbestslachtoffers en overlevenden van de Volendambrand zijn al langer vrijgesteld van deze oneerlijke bijtelling. Dat geldt straks dus ook voor mensen die letsel hebben opgelopen bij een verkeersongeval en een schadevergoeding ontvangen. Het gaat om 600 à 700 mensen per jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de wetswijziging in werking treedt.

Redenen voor vrijstelling

In zijn Kamerbrief geeft de minister de volgende redenen om letselschadevergoedingen vrij te stellen voor de Wlz en de Wmo:

De Belastingdienst rekent de schadevergoeding tot het vermogen, hierdoor is de schadevergoeding vaak onevenredig groot. Bij grote schades kan deze wel 3 keer zo hoog zijn als de initiële schade omdat het slachtoffer een deel moet afdragen voor zorg.

De vergoedingen die verzekeraars moeten betalen voor de eigen bijdragen Wmo en/of Wlz leiden tot hogere premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen. Door de vrijstelling kunnen de premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen omlaag.

Slachtoffers kiezen vaak voor een periodieke uitkering bij hoge schadevergoedingen. Door mogelijke beleidswijzigingen is niet duidelijk hoe hoog de daadwerkelijke schade in de toekomst zal zijn. De periodieke schadevaststelling brengt door herhaling van procedures onnodig nieuw leed toe aan letselschadeslachtoffers.

Mensen zijn mogelijk onderverzekerd omdat schadevergoedingen nu soms boven de maximumvergoeding uitkomen.

AVP-premies flink in de lift

Wij informeren regelmatig over (verwachte) premie-ontwikkelingen. De premies van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) zitten de laatste jaren opvallend in de lift. Een van de oorzaken is dat rechters hogere schadevergoedingen toekennen. Een andere is dat verzekeraars vanaf 1 januari 2019 ook affectieschade moeten gaan vergoeden. Dit is smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden óf ernstig letsel hebben opgelopen.

