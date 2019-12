'Nederlanders duurst verzekerd'

Nieuws|Nederlanders zijn het duurst verzekerde volk ter wereld. Vorig jaar is per persoon gemiddeld € 4.715,50 (2008: € 4.659,50) aan verzekerings- en pensioenpremie betaald.

Dat meldt verzekeringsblad Assurantie Magazine. 'Voor het eerst in de geschiedenis voert Nederland de ranglijst aan, waar het jarenlang het Verenigd Koninkrijk voor moest laten gaan,' aldus het blad. 'In Bangladesh, dat onderaan de ranglijst staat, wordt jaarlijks per persoon € 3,74 aan premie uitgegeven.'

Het premievolume dat de verzekeringsindustrie wereldwijd heeft geïnd, is vorig jaar volgens Assuratie Magazine met 1,1% teruggelopen ten opzichte van 2008. De daling werd vooral veroorzaakt bij levensverzekeringen. Groeimarkten zijn met name China en India.