Nieuwe voorwaarden en premies FBTO

Eerste indruk|De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van FBTO heeft sinds eind 2019 nieuwe polisvoorwaarden en nieuwe premies. Hoe dat uitpakt verschilt erg per persoon.

Jaarpremie €36, €51 of €119 (incl. 21% assurantiebelasting

Conclusie: veel beter en vaak veel duurder

FBTO heeft niet alleen de voorwaarden van zijn AVP flink opgeschroefd, maar ook de premies voor verzekerden met kinderen. Zij betalen liefst 52% meer dan eerst.

FBTO heeft nu zelfs verreweg de hoogste premie voor een aansprakelijkheidsverzekering met kinderen. Tegelijkertijd is de premie voor alleenstaanden en een stel zónder kinderen juist gedaald.

Verbeterde voorwaarden

In onze test voor aansprakelijkheidsverzekeringen bungelde FBTO doorgaans ergens onderin. In maart 2019 stond de verzekeraar op plek 21 van de 27 onderzochte polissen. Het testoordeel was een magere 6,6. Ver achter de Beste Koop (Centraal Beheer).

Inmiddels heeft FBTO de polisvoorwaarden van Centraal Beheer 1-op-1 gekopieerd. Dit betekent onder meer dat het standaard eigen risico van €100 is verlaagd naar €0.

Een andere belangrijke verbetering is dat er nu ook dekking is (tot €25.000) in de volgende gevallen:

Schade tijdens sport en spel.

Schade tijdens logeren of oppassen bij vrienden, familie of kennissen.

Schade tijdens een vriendendienst (was eerst gedekt tot €12.500).

Meer of hogere schadeclaims

De hogere premies en verbeterde voorwaarden zijn vooral van toepassing voor de gezinssamenstelling ‘3 personen of meer’. Meestal dus gezinnen met kinderen. FBTO verklaart de fikse premieverhoging voor deze groep daarnaast door de klassieker ‘toegenomen schadelast’.

De premies voor ‘1 persoon’ en ‘2 personen’ zijn juist verlaagd en horen nu tot de laagste van alle aanbieders. Dit komt door een een afname van de schadelast binnen die groepen.

Hekel aan kinderen?

Een alleenstaande met 2 of meer kinderen en een verzekerd bedrag van €1,5 miljoen betaalt sinds december 2019 bijna €119 per jaar. Terwijl dezelfde verzekering bij Centraal Beheer €78 kost.

Een stel zonder kinderen betaalt bij FBTO slechts €51, net als een alleenstaande ouder met 1 kind. ‘FBTO heeft beslist geen hekel aan kinderen’, benadrukt een woordvoerster van de Achmea-dochter.

De volledige test aansprakelijkheidsverzekeringen staat in het maartnummer van de Consumentengids dat eind februari verschijnt. Daarin staan alle Testoordelen en premies.

