Ohra verhoogt AVP-premies weer

Gezinnen buiten schot

Voor alleenstaanden ging de jaarpremie per 8 december van €35 naar afgerond €36. Alleenstaanden met kinderen betalen nu €58 (was €56) en stellen zonder kinderen €52 (was €49). Gezinnen mét kinderen blijven deze keer buiten schot: voor hen blijft de premie afgerond €63 per jaar.

Vorig jaar ook

Een jaar geleden verhoogde Ohra de AVP-premies voor iedereen al met circa 10%. In ruil daarvoor ging toen ook het standaard verzekerde bedrag omhoog, van €1 miljoen naar €1,25 miljoen. Dat is in lijn met het advies van de Consumentenbond.

Voordelige selectie

De AVP van Ohra stond in het novembernummer van de Geldgids in een selectie van voordelige aansprakelijkheidsverzekeringen (pdf alleen voor leden) Samen met InShared, Aon Direct, De Nederlanden van Nu en United Insurance. Binnen deze selectie heeft Ohra de duurste – nu zeker – maar volgens ons Testoordeel van 7,8 ook de beste AVP.

Kijk in onze online AVP-vergelijker welke aansprakelijkheidsverzekering het beste bij jou past.