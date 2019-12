Ohra verhoogt premie en verzekerd bedrag

Met beide verhogingen volgt Ohra een trend die al enige tijd terug is ingezet. Door hun verzekerd bedrag te verhogen, spelen verzekeraars in op hogere schadevergoedingen. De Consumentenbond adviseert te kiezen voor ten minste €1,25 miljoen (en een eigen risico van €0).

Goed uit de test

Een verzekerd bedrag van €1 miljoen wordt nu alleen nog aangeboden door Bruns ten Brink, Centraal Beheer, Delta Lloyd, Hema, ING, London, Nationale-Nederlanden en Verzekeruzelf.nl. De meeste bieden daarnaast de optie van €2,5 miljoen. Dat geldt ook voor Ohra, dat met een 7,9 overigens goed uit onze jongste AVP-test kwam.

Premiestijgingen

Ook de AVP-premies gaan over een breed front omhoog. Met een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen is een gezin met kinderen bij Ohra nu afgerond €63 per jaar kwijt (was €58). Een gezin zónder kinderen betaalt €49 (was €45), een alleenstaande met kinderen is €56 per jaar kwijt (eerst €52) en een single zonder kinderen €35 (was €32).



Bron: MoneyView/Consumentenbond