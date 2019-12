Ongeluk door wielrenner gedekt op AVP

Nieuws|Schade door amateurwielrenners is in principe gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Als blijkt dat een ongeluk door de wielrenner is veroorzaakt, dan is hij aansprakelijk voor de schade. Dat blijkt uit een rondgang door de Consumentenbond langs diverse verzekeraars, naar aanleiding van het ongeval afgelopen zondag in Putten waarbij een 68-jarige vrouw om het leven kwam.

Is het slachtoffer een ‘buitenstaander’ die niets met het wielrennen te maken had, dan is de wielrenner volledig aansprakelijk en zal de totale schade tot het verzekerde bedrag worden vergoed. Is het slachtoffer echter een fietsmaatje (als er in een groepje werd gekoerst), 'dan zal de wielrenner niet snel aansprakelijk zijn, omdat mensen die samen sporten tot op zekere hoogte fouten van elkaar moeten verwachten en moeten accepteren', aldus verzekeraar Klaverblad.

Veiligheidsmaatregelen

Branchegenoot Unigarant laat het volgende weten: 'Het wielerongeval is inderdaad verzekerd op de AVP, wanneer het duidelijk is dat de wielrenner aansprakelijk is voor het ongeval'. DAK geeft een vergelijkbare reactie. Anders ligt het volgens Klaverblad als er sprake is van een georganiseerde wielerwedstrijd of toertocht. Dan moet worden bekeken of de organisatie van het evenement wel voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen.

Traumahelikopter

De ongelukkige dame uit Veenendaal fietste zondag rond 12.00 uur richting Putten, toen ze in botsing kwam met één van de 3 wielrenners die haar pad kruisten. Een opgeroepen traumahelikopter kon de vrouw niet meer redden. De wielrenner in kwestie, een 35-jarige man uit Veenendaal, werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Morele verplichting

Het is niet wettelijk verplicht een AVP af te sluiten, maar de Consumentenbond vindt dit wel een morele verplichting. Volgens brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars heeft 96,4% van de Nederlanders een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Bron: de Consumentenbond/De Telegraaf