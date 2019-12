Ook Hema trekt verzekerd bedrag op

Met de verhoging gaat Hema mee in een trend die al enkele jaren aan de gang is. En die in lijn is met het advies van de Consumentenbond : kies een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of hoger. Ten tijde van onze meest recente test aansprakelijkheidsverzekeringen was Hema (Testoordeel 6,7) de enige aanbieder die deze mogelijkheid niet bood. Nu dus wel.