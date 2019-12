Verzekeringskaart zelden geraadpleegd

Maar liefst 351 van de in totaal 425 respondenten beantwoordden de vraag 'heb jij weleens een Verzekeringskaart op de website van een verzekeraar bekeken?' met 'nee'. Nog eens 4 wisten het niet (meer). Het leeuwendeel van deze groep bekijkt vermoedelijk ook de 'kleine lettertjes' van de polisvoorwaarden niet. Dat betekent in geval van schade een reëel risico op vervelende verrassingen.

Begrijpen en vergelijken

De Consumentenbond noemde de verzekeringskaarten bij de introductie in 2016 een stap in de goede richting om snel te kunnen vinden wat onder de dekking valt en wat niet. Nederland liep hiermee voorop binnen Europa.

Onduidelijk of slecht vertaald

De oorspronkelijke kaarten zijn dit jaar op last van 'Europa' vervangen door nieuwe Informatiedocumenten (IPID). Brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars vindt het ‘niet in alle opzichten een verbetering’. Woorvoerder Paul Koopman: ‘De verplichte teksten vinden we soms onduidelijk of slecht vertaald. Bijvoorbeeld ‘waar ben ik gedekt?’ in plaats van ‘waar ben ik verzekerd?’. Of dat we de term ‘Informatiedocument over het verzekeringsproduct’ erop moeten zetten, in plaats van de veel betere naam ‘Verzekeringskaart’.

Praat mee

Wat vind jij van dit hulpmiddel? Heb jij wel eens een verzekeringskaarten geraadpleegd bij het kiezen van een verzekering? Deel je ervaringen en feedback op het forum.

Doe mee aan onze panelonderzoeken Onze panelleden helpen ons aan meningen over en ervaringen met producten en diensten die wij onderzoeken. Word ook lid van ons panel en help hiermee ook andere consumenten. Meld je aan

Bron: Consumentenbond/Verbond van Verzekeraars

Lees meer: