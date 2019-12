Over onze test & dienstverlening

Met onze vergelijker kun je premies van bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken. Hierbij houden we rekening met jouw persoonlijke situatie. Op deze pagina leggen we uit hoe de vergelijker werkt, welke informatie we nodig hebben en hoe onze Testoordelen tot stand komen.

Wat doen wij voor jou?

Met onze online vergelijker kun je aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (kortweg AVP's) met elkaar vergelijken. Om een goede vergelijking te kunnen maken, stellen wij eerst een paar persoonlijke vragen. Op basis van jouw antwoorden, maken wij een vergelijking.

Sorteren

De uitkomsten kun je sorteren op (maand)premie en Testoordeel. Bij maandpremie staat de goedkoopste verzekering bovenaan, op Testoordeel staat de best scorende verzekering bovenaan.

Hoe wij testen

De getoonde Testoordelen baseren we op een polisvoorwaardenonderzoek van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Dit onderzoek verloopt in hoofdlijnen als volgt:

We bepalen welke dekkingsaspecten we meenemen in het onderzoek. De geselecteerde dekkingsaspecten beoordelen we ten opzichte van het marktgemiddelde. De geselecteerde dekkingsaspecten wegen we onderling op basis van relevantie.

Voor de tweede stap in het proces gebruiken we de data van onderzoeksbureau MoneyView. Aan ieder dekkingsaspect kennen we een aantal punten toe, uiteenlopend van 1 tot en met 5. De optelsom van het aantal punten rekenen we om naar een rapportcijfer op de schaal van 1 tot en met 10. Dit is ons Testoordeel.

Relevantie dekkingsaspecten en weging

Dekking voor aansprakelijkheid is nuttig in veel uiteenlopende situaties. De kwaliteit van een AVP hangt af van de aanwezige dekkingsonderwerpen. Alle relevante onderwerpen krijgen een wegingspercentage. Een overzicht van de belangrijkste dekkingsonderdelen in onze aansprakelijkheidsverzekeringtest:

Flexibiliteit en eigen risico: 12%

Vriendendienst: 10%

Sport en spel: 10%

Oppassen en logeren: 10%

Schade aan geleende zaken (opzicht): 8%

Voer, -vaar en luchtvaartuigen (bijvoorbeeld drones): 8%

Vakantiewoning (huur en waterschade): 6,5%

Woningverhuur (Airbnb): 5%

Niet meer bewoonde woning: 5%

Woning in aanbouw: 5%

Verzekerd bedrag: 4%

Brand/ontploffing eerste woning: 4%

Tweede woning: 4%

Stage/studie kinderen: 3%

Waarborgsom: 3%

Vrijwilligerswerk: 2,5%

Het berekende testoordeel is een relatieve waardering. Een aansprakelijkheidsverzekering met een laag Testoordeel is niet per definitie slecht. Maar doorgaans wel minder uitgebreid dan een AVP met een hoog Testoordeel.

Welke AVP's kun je vergelijken?

De volgende aanbieders staan in onze Vergelijker. Bij veel aanbieders kun je direct een verzekering aanvragen:

Verzekeraar Afsluiten via vergelijker ABN Amro nee Aegon ja Allianz ja Allianz Direct (voorheen AllSecur) ja ANWB nee Aon Direct nee ASR ja Avéro Achmea ja Centraal Beheer ja Ditzo ja FBTO ja de Goudse ja Hema nee ING nee InShared nee Klaverblad nee Nationale-Nederlanden ja nowGo nee Ohra ja Reaal ja SNS nee Unigarant ja Univé ja Verzekeruzelf ja ZLM nee

Samenwerking Consumentenbond en Pricewise

De Consumentenbond biedt deze vergelijker van aansprakelijkheidsverzekeringen aan in samenwerking met Pricewise. Dit bedrijf heeft contact met de verzekeraars en verzamelt voor ons de specificaties en actuele tarieven. Geen enkele verzekeraar heeft een direct of indirect belang in deze vergelijker. Met de aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijker van de Consumentenbond vergelijk je dus onafhankelijk alle premies en voorwaarden.

Contactgegevens bij vragen

Je kunt bij Pricewise terecht met vragen over de aansprakelijkheidsverzekeringenvergelijker en een aangevraagde verzekering. Neem contact op met de Klantenservice van Pricewise via 088 - 22 66 988 (op werkdagen tussen werkdagen 9:00 uur - 18:00 uur) of neem contact op met Pricewise per e-mail.

Predicaten

De Consumentenbond test producten en diensten en geeft vervolgens een Testoordeel. Naast dat Testoordeel bepalen we bij het testen van schadeverzekeringen op basis van duizenden premieberekeningen ook de marktpositie per aanbieder. Op basis daarvan berekenen we de prijs/kwaliteitverhouding en kan een product of dienst het predicaat Beste uit de Test of Beste Koop krijgen. Bekijk welke aansprakelijkheidsverzekering de Beste uit de Test en welke de Beste Koop is.

Geen winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor consumenten, vooral voor onze leden. Wij hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in verzekeringen. Het nummer is: 12020656.

