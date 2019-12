Pas op! Laagvliegende drones

Nieuws|Je wilt in het nieuwe jaar meer tijd besteden aan je hobby: vliegen met je drone. Met een drone kun je vanuit de lucht prachtige beelden van je stad maken en zelfs een ansichtkaartje bezorgen. Geweldig speelgoed, tot je de controle verliest. Een dakraam sneuvelt of iemand vangt je drone op met z’n voorhoofd. Wees bewust van de risico’s, houd je aan de regels en zorg dat je goed verzekerd bent.

Voldoen aan de wettelijke regels

In Nederland mag je hobbymatig vliegen met drones zolang je je aan de regels houdt. Door te vliegen met een (mini)drone neem je deel aan het luchtverkeer. Vliegen met drones valt in Nederland onder de Regeling Modelvliegen.

Schade aan drone niet verzekerd

Een inboedelverzekering sluit schade aan (lucht)vaartuigen uit van de dekking. Hierdoor is de schade aan je drone niet gedekt. Soms kan een buitenshuisverzekering op een inboedelverzekering uitkomst bieden. Daarnaast zijn er nog losse verzekeringen voor mobiele apparatuur waarop je schade aan een drone kunt verzekeren. De prijs van een drone varieert van enkele tientjes tot meer dan €2000. Ga hierbij na of een verzekering in jouw geval nodig is.

Schade door of met drone verzekerd?

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen dekken schade die is veroorzaakt met of door een drone. Vaak is er voor modelvliegtuigen een gewichtsmaximum van 20 of 25 kilogram. In de polisvoorwaarden wordt nauwelijks melding gemaakt van het begrip drone. Bij ABN Amro, InShared en - sinds 1 november 2017 - Allianz staat wel in de polisvoorwaarden dat schade door of met drones is uitgesloten van dekking. Vraag vooraf naar de exacte polisvoorwaarden bij je verzekeraar.



Bron: MoneyView



