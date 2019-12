Premies Allianz en London fiks omhoog

Met jaarpremies variërend van afgerond €52 (alleenstaande zonder kinderen) tot €83 (gezin of alleenstaande mét kinderen) hoort Allianz al tot de allerduurste aanbieders. Dat geldt in iets mindere mate ook voor London, waar de AVP-premies uiteenlopen van €46 tot €75 per jaar. De verhogingen gaan in op 1 maart (London) respectievelijk 1 mei (Allianz).

Premieverhoging vanwege meer kleine claims

Als redenen voor de stevige premieverhoging geeft Allianz een toename van de hoogte van de claims en een forse stijging van het aantal kleinere claims. ‘Dat laatste zien we trouwens al sinds de crisis’, aldus woordvoerder Remco Overbeek. ‘Mensen draaien minder graag voor hun kleinere schades op, dus claimen vlugger.’

Vergelijken en afsluiten

De verhogingen passen in een trend die al langer zichtbaar is. Zo schroefde Klaverblad zijn AVP-premies onlangs al met 5% op. Verzekeruzelf.nl heeft de premies voor alleenstaanden en gezinnen met kinderen juist flink verláágd. Dit gaat deels ten koste van stellen zonder kinderen, die nu zo'n 10% meer betalen.

Bron: Allianz

