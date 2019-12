Rabo verhoogt (en verhult) bemiddelingskosten

Nieuws|De Rabobank heeft de vaste vergoeding voor bemiddeling van de verzekeringen van Interpolis weer verhoogd. Het gaat om een jaarlijkse verhoging, die per verzekering neerkomt op enkele centen per maand. Maar anders dan in het verleden zie je bij de premieberekening online niet meer hoe de premies van Interpolis precies zijn opgebouwd.

Provisie aan de hoge kant

Per verzekering/dekking is de vergoeding voor de Rabobank, dat de Interpolisproducten exclusief aanbiedt, maximaal 25% van de totale premie. Vergeleken met de provisie van ‘gewone’ tussenpersonen is dat aan de hoge kant. De huidige jaarvergoedingen bedragen maximaal:

per maand per jaar Aansprakelijkheids-/ongevallen-/reis-/annuleringsverzekering €1,09 €13,08 Inboedel-/opstal-/WA-autoverzekering €2,73 €32,76 Beperkt of Volledig Casco-autoverzekering €5,46 €65,52 Rechtsbijstandverzekering (Verkeer, Consument, Wonen en Werk) €6,00 €72,00

Waar betaal je precies voor?

Je vindt deze vergoedingen na enig speurwerk in het document Dienstverlening Verzekeren op de website van de Rabobank. Tot voor kort zag je echter ook als je daar de premie van een Interpolisverzekering berekende, hoeveel daarvan naar de Rabobank ging. Dat leidde bij de Consumentenbond regelmatig tot vragen van Interpolisklanten, die niet begrepen wáár ze de bank precies voor betaalden.

Vragen, informatie en wijzigen

Het document Dienstverlening Verzekeren meldt daarover: ‘Als bemiddelaar voor uw verzekeringen hebben wij als doel om betrouwbare dienstverlening te bieden. Hiervoor heeft Rabobank betrouwbare producten in het assortiment en kunt u bij ons terecht voor het aanvragen van verzekeringen, vragen, informatie en wijzigen van uw verzekeringen.’

AFM wil juist méér openheid

De verhullende maatregel van de Rabobank komt op een moment dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Consumentenbond juist pleiten voor ‘actieve transparantie’ over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen. Nu hoeft een financieel dienstverlener zijn klant bij een schadeverzekering alleen te informeren over de hoogte van de ontvangen provisie als de klant deze rechtstreeks aan hem betaalt. De AFM wil echter dat dit ook gebeurt als de provisie via de verzekeringspremie wordt betaald - zoals bij Interpolis. De Consumentenbond roept de minister van Financiën op die verplichte openheid in de wet op te nemen.

Nieuwe Europese richtlijn

Volgens de AFM wil 87% van de consumenten dat de financieel dienstverlener hen actief wijst op de advies- en afsluitkosten van een schadeverzekering. De achtergrond van dit alles is dat op 23 februari 2018 een Europese richtlijn in werking treedt, die moet zorgen voor:

• een ‘gelijk speelveld’ voor alle partijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken

• betere bescherming van de consument

• een Europese markt voor financiële diensten

