Rijden met hoverboard linke soep

Nieuws|Het hoverboard wordt steeds populairder onder kinderen. Rijden met deze zelfrijdende, gemotoriseerde tweewieler is niet zonder regels en risico’s. De mogelijkheid om schade die je met een hoverboard veroorzaakt te claimen op je aansprakelijkheidsverzekering verschilt per verzekeraar.

Openbare weg

Met een hoverboard - ook wel airboard, balanceboard of mini-Segway - mag je de openbare weg niet op. Je mag er alleen mee rijden op eigen terrein. De reden hiervoor is dat deze zelfrijdende tweewieler geen stuur of zitplaats heeft en daardoor buiten de categorie goedgekeurde voertuigen valt.

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

De Consumentenbond vroeg 5 grote verzekeraars naar de dekking van schade door een hoverboard op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP):

ASR en Nationale-Nederlanden melden dat schade veroorzaakt door een hoverboard níet is gedekt.

Bij Centraal Beheer Achmea, Delta Lloyd en Reaal valt het hoverboard onder de categorie (kinder)speelgoed en geldt er een maximumsnelheid.

Centraal Beheer Achmea en Delta Lloyd bieden dekking op de AVP voor hoverboards met een snelheid tot 16 kilometer per uur.

Bij Reaal mag je hoverboard maximaal 6 kilometer per uur gaan en ben je alleen verzekerd voor schade ontstaan op privéterrein.

Let op: hoverboards kunnen vaak harder dan 16 kilometer per uur, namelijk tot 20 kilometer per uur. Het is verstandig om de gebruiksaanwijzing of specificaties te bekijken, zodat je weet welk risico je neemt met je verzekering.

Zwakke verkeersdeelnemer

Word je als fiets of voetganger aangereden door een gemotoriseerd voertuig, dan krijg je te maken met artikel 185 van de Wegenverkeerswet (WVW). Hierin staat dat de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig (de sterkere verkeersdeelnemer) altijd voor minstens 50% van de schade opdraait bij een botsing met een fietser of voetganger (de zwakkere verkeersdeelnemer). Is een zwakkere verkeersdeelnemer jonger dan 14 jaar, dan draait de sterkere verkeersdeelnemer voor alle schade op.

Reactie Ministerie van Infrastructuur en Milieu

De Consumentenbond vroeg het Ministerie van Infrastructuur en Milieu of je volgens artikel 185 van de Wegenverkeerswet met een hoverboard ook een zwakkere verkeersdeelnemer bent.

Volgens het ministerie is dit niet zo, alhoewel een rechter hier uiteindelijk over zal gaan: ‘Een hoverboard is zelf een motorrijtuig. De regeling van artikel 185 geldt niet bij schade toegebracht door een motorrijtuig aan een ander motorrijtuig. En andersom: als iemand op een hoverboard een voetganger aanrijdt, geldt de laatste als zwakkere verkeersdeelnemer en de eerste niet’, aldus een woordvoerder.

In het laatstgenoemde voorbeeld draai je als hoverboardbestuurder dus sneller op voor de schade.

Wees gewaarschuwd

Het is vreemd dat een aantal verzekeraars dekking biedt bij schade veroorzaakt met deze tweewieler op de openbare weg, terwijl je hier niet met een hoverboard mag rijden.

Verzekerd of niet, het rijden op de openbare weg met een hoverboard is niet zonder risico. Bij schade en onenigheid over aansprakelijkheid heeft de rechter het laatste woord.

