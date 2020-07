Schade aan Nederlands vakantiehuis soms ongedekt

Nieuws|In Nederland ben je gek genoeg soms minder goed verzekerd dan over de grens. Dat is iets om op te letten, nu we dit jaar massaal vakantie in eigen land vieren.

Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Reaal, SNS, Vereniging Eigen Huis of Verzekeruzelf.nl? Dan is brand- en waterschade aan je vakantiehuisje in Nederland níet gedekt.

Brandschade

Ontstaat er tijdens een vakantie in het buitenland brand door door jouw toedoen? Dan is schade aan het huisje en de daarbij behorende inboedel bij alle aansprakelijkheidsverzekeraars gedekt. Alleen ABN Amro (€75.000) en InShared (€125.000) binden de schadevergoeding aan een maximum.

Een voorwaarde voor dekking op de AVP is natuurlijk dat je voor de schade aansprakelijk bent. Als een huisje met een rieten dak door blikseminslag in brand vliegt, ben jij niet aansprakelijk. De schade is dan voor rekening van de eigenaar/verhuurder.

Waterschade

In geval van waterschade op het vakantieadres zijn de verschillen veel groter. De volgende verzekeraars vergoeden deze schade nooit:

Allianz

Allianz Direct

ANWB

de Goudse

ING, Reaal

SNS

Unigarant

Univé

Verzekeruzelf.nl

ABN Amro en Avéro Achmea vergoeden wel waterschade aan het huisje, maar níet aan de inboedel.

Let op: sommige verzekeraars vergoeden de schade alleen als het water plotseling en onverwachts uit leidingen, apparaten of sanitair is gestroomd. Maar niet als de schade is ontstaan doordat je bijvoorbeeld bent vergeten de badkraan dicht te draaien.

Andere schade doorgaans ongedekt

Valt door jouw toedoen bijvoorbeeld de flatscreen in het huisje stuk, dan biedt de aansprakelijkheidsverzekering geen soelaas. Gehuurde spullen vallen in principe niet onder de dekking van de AVP.

Gunstige uitzonderingen zijn hier Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Schade door andere oorzaken dan brand of water is dan gedekt tot maximaal €500 per gebeurtenis.

Reisverzekering biedt beperkte dekking

Aansprakelijkheid bij schade aan je vakantieverblijf is doorgaans ook gedekt op de doorlopende reisverzekering. Behalve bij Centraal Beheer, FBTO, Hema, InShared, Interpolis en Unigarant. Die dekking, die zich niet beperkt tot brand- of waterschade, varieert verder van €100 tot €1500. Alleen Klaverblad steekt er met een maximum van €25.000 ver bovenuit.

