Toch dekking via de 'vriendendienstclausule'

Als veroorzaker van de schade kun je wel een morele aansprakelijkheid voelen. Het voelt niet goed om je gedupeerde vriend(in) met de schade te laten zitten. Bijna alle aansprakelijkheidsverzekeraars hebben daarom een zogeheten vriendendienstclausule in hun voorwaarden opgenomen. Die geeft ook dekking als er geen wettelijke aansprakelijkheid is.

Voorwaarden

De voorwaarde is dat het werk waarbij de schade is ontstaan, kosteloos werd verricht. En de schade mag ook niet (mede) de schuld zijn van de gedupeerde(n).

Aegon is de uitzondering

De enige uitzondering is Aegon. Deze verzekeraar vergoedt schade tijdens een vriendendienst alleen als je daarvoor wél aansprakelijk bent. En dan nog tot maximaal €12.500.

De maximale uitkering bij de andere verzekeraars loopt flink uiteen:

Verzekeraar Maximale vergoeding ABN AMRO €25.000 Aegon €0 Allianz €12.500 Allianz Direct €15.000 ANWB €12.500 Aon €12.500 ASR €12.500 ASR met Sterdekking €25.000 Centraal Beheer €25.000 Ditzo €12.500 FBTO €25.000 de Goudse €15.000 Hema €7500 ING €25.000 Inshared €15.000 Interpolis €25.000 Klaverblad Verzekerd bedrag (€1,25 of €2,5 miljoen) Lancyr €12.500 Lemonade €25.000 Nationale-Nederlanden €12.500 Ohra €25.000 Rhion €25.000 SNS €25.000 Unigarant €12.500 United Insurance €25.000 Univé €25.000 Vereniging Eigen Huis €25.000 Verzekeruzelf.nl €25.000 ZLM €25.000

Spullen van bezoek

Vrienden kunnen natuurlijk ook bij jou over de vloer komen. Maak je per ongeluk iets kapot van je bezoek (of visite), dan ben je meestal aansprakelijk voor de schade. Je kunt dan dus een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering.

Maar wat als een vriendin haar eigen telefoon even op de vloer aan de oplader legt? En jij gaat er per ongeluk op staan? Eigen schuld, zegt de wetgever dan. Enkele verzekeraars vergoeden ook schade van bezoekers in of bij je woning als je hier níet voor aansprakelijk bent: SNS, Vereniging Eigen Huis en Verzekeruzelf.nl tot maximaal €1000, Lancyr zelfs tot €12.500.