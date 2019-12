Schade aan vakantiehuis soms ongedekt

Brandschade

Als een vakantiehuis door jouw toedoen in brand vliegt, zal de eigenaar de schade op jou verhalen. Staat het huisje in het buitenland, dan biedt elke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) hiervoor dekking. ABN Amro beperkt de uitkering tot maximaal €75.000, bij de Nederlanden van Nu, Generali en Inshared ligt dit maximum op €125.000. Opvallend is verder dat Zelf een eigen risico van €450 hanteert.

Staat de woning in Nederland? Dan bieden de meeste verzekeraars hiervoor eveneens dekking. Alleen BLG Wonen, Centraal Beheer Achmea, De Nederlanden van Nu, Generali, London Verzekeringen, Reaal en SNS vergoeden schade aan een vakantiewoning in eigen land niet, ongeacht de oorzaak.*

Waterschade

Bij waterschade bieden Allianz, ANWB, De Goudse, ING, Turien & Co, Unigarant, Univé en Zelf géén dekking. ABN Amro, Avéro en FBTO alleen voor de woning, niet voor inboedel. Onder meer ASR, FBTO, Klaverblad, United Insurance en ZLM vergoeden alleen waterschade door kapotte leidingen of installaties. Zij geven dus niet thuis als de schade is ontstaan doordat je bent vergeten de badkraan uit te zetten.

Een voorwaarde voor dekking op de AVP is natuurlijk dat je voor de schade aansprakelijk bent. Als een huisje met een rieten dak door blikseminslag in brand vliegt, dan is de schade voor rekening van de verhuurder. Valt door jouw toedoen bijvoorbeeld de flatscreen-tv stuk, dan biedt de aansprakelijkheidsverzekering evenmin soelaas. Je hebt de spullen immers gehuurd en gehuurde spullen vallen in principe niet onder de dekking van de AVP.

Reisverzekering

De meeste reisverzekeringen bieden dekking voor schade aan de vakantiewoning of de hotelkamer. Dit is niet beperkt tot brand- of waterschade. In veel gevallen valt dit onder de rubriek 'bagage'. De dekking varieert van €100 bij de Basisdekking van Europeesche tot €1500 bij ABN Amro. Klaverblad gaat daar met een maximum van €25.000 ver overheen. In de meeste gevallen is deze dekking standaard, soms ook optioneel. Generali, Hema, InShared en Zilveren Kruis bieden voor dit onderdeel geen dekking.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering kan nuttig zijn als je een geschil krijgt met de verhuurder van de vakantiewoning of met de hoteleigenaar. De rechtsbijstandverzekering binnen de reisverzekering biedt hiervoor altijd dekking. Bij de gezinsrechtsbijstandverzekering is dat afhankelijk van de rubrieken die je hebt afgesloten.

Achtergrond

Volgens een studie van de Rabobank naar vakantiecentra (2015/2016) telt Nederland ongeveer 1600 huisjesterreinen, met in totaal zo’n 300.000 slaapplaatsen. Dat zijn er 12,5% meer dan in 2012. Tussen 2014 en 2015 groeide het aantal overnachtingen op bungalowparken en huisjesterreinen met liefst 7%, terwijl kampeerterreinen een krimp van 2% noteerden.

In het oktober/november-nummer van de Reisgids (pdf) verschijnt een groot artikel over hoe je te verzekeren tegen schade in het buitenland.



*Rectificatie:

In de Consumentengids van juli/augustus 2016 staat de Test Aansprakelijkheidsverzekeringen (pdf alleen voor leden). Hierin vermeldden we dat ANWB, Unigarant, Zelf en ZLM geen dekking bieden via de AVP voor brandschade aan een vakantiehuis in Nederland. Dit is onjuist: deze verzekeraars bieden wel dekking.



Bron: Consumentenbond/MoneyView/Rabobank