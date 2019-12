Eerste indruk|Met deze gids bespaar je geld! Dat is de belofte op de cover. In Slim verzekerd geeft Annemarie van Gaal eenvoudige uitleg en tips over verzekeringen, bedoeld voor mensen die daar weinig kennis van hebben. Is het een aanrader?

Wat is Slim verzekerd?

Slim verzekerd is een naslagwerk voor mensen met weinig kennis van verzekeringen. Het boek geeft eenvoudige uitleg en tips. Bijna ieder risico is in Nederland te verzekeren. Terwijl je soms beter een eigen spaarpotje kunt aanleggen. Wanneer heeft een polis wél zin? En waarop moet je dan letten? De gedachte achter het boek: door beter te begrijpen hoe verzekeringen werken, kun je betere keuzes maken en zo geld besparen.



Volgens schrijfster Annemarie van Gaal hebben consumenten een grote kennisachterstand ten opzichte van verzekeraars of andere aanbieders van financiële producten. Met dit boek wil Van Gaal zorgen dat consumenten beter beslagen ten ijs komen. Ze werkte voor het boek samen met het Verbond van Verzekeraars.

Voorbeelden uit de praktijk

Annemarie van Gaal bespreekt in haar boek uiteenlopende verzekeringen en geeft uitleg aan de hand van praktische voorbeelden. Zo heeft ze het over baldadige kinderen en aansprakelijkheid, is er een hoofdstuk ‘Ruzie met de buren’ dat over rechtsbijstandsverzekeringen gaat en heeft ze het in ‘Mannen en auto’s’ over de autoverzekering.

De auteur

Annemarie van Gaal is een zakenvrouw en onder meer bekend van tv-programma’s als Ten einde raad en Een dubbeltje op z’n kant, waarin ze gezinnen en bedrijven helpt om uit de financiële problemen te komen. Zij schrijft columns voor het Financieele Dagblad en Margriet en heeft al diverse boeken over ondernemerschap, ambitie en financiële huishouding op haar naam staan.



Slim verzekerd: review

Het boek Slim verzekerd maakt je aan de hand van praktische voorbeelden wegwijs in het woud van verzekeringen. Het leest snel en makkelijk weg. Hierdoor is het geschikt voor mensen met weinig tot geen financiële achtergrond. Maar als je echt kritisch naar je verzekeringen wil kijken en wil besparen, dan mis je met dit boek nog essentiële informatie.

Praktisch

Slim Verzekerd bevat veel praktische informatie en nuttige tips. Zo wordt in het hoofdstuk over zorgverzekeringen stapsgewijs uitgelegd hoe je moet overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Achterin het boek staat handige aanvullende informatie met checklists (zoals een inventarisatie van je verzekeringen) en een adressenlijst.



De auteur Annemarie van Gaal geeft voorbeelden uit haar eigen leven. Die werken verhelderend en zijn leuk om te lezen. Al zullen sommige voorbeelden uit het leven van een miljonair veel mensen niet aanspreken.

Ontbrekende informatie

Het Verbond van Verzekeraars heeft Van Gaal bijgestaan, zodat de informatie die er staat klopt. Zou het ook daardoor komen dat kritische kanttekeningen op sommige plekken ontbreken? Vooral als het gaat om extra dekkingen, bijvoorbeeld bij een autoverzekering, komt de lezer informatie tekort.



Ook andersoortige informatie ontbreekt soms. Zo staat bijvoorbeeld niet uitgelegd wat de oppasclausule is bij een aansprakelijkheidsverzekering, en wanneer deze handig is (als je kinderen hebt die schade veroorzaken bij opa en oma).

Onlogische indeling

De indeling is nogal ongelukkig. Het tweede hoofdstuk in het boek gaat over een kostbaarhedenverzekering. Voor veel mensen geen noodzaak. Dus waarom zo vooraan en zo uitgebreid in vergelijking met bijvoorbeeld het hoofdstuk over aansprakelijkheid? Logischer zou zijn om te beginnen met de belangrijkste verzekeringen en daar meer aandacht aan te geven. Ook was het handiger geweest als opstalverzekering en inboedelverzekering na elkaar komen. Beide hebben betrekking op de woning en inboedel en worden vaak samen afgesloten. Maar hier zitten 9 hoofdstukken tussen.

Beoordeling in het kort



Positieve punten

Heldere uitleg, ook begrijpelijk voor de lezers zonder verzekeringskennis.

Veel extra informatie en nuttige tips.

Verhelderende voorbeelden bij sommige hoofdstukken.

Nuttige checklists en adressenlijst.

Negatieve punten