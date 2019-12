Smartengeld leidt tot hogere AVP-premies

Smartengeld is een vergoeding voor geleden immateriële schade en kan tot dusver alléén door slachtoffers worden verhaald op een aansprakelijke derde. Op 16 juli is echter een wetsvoorstel ingediend om ook naasten en nabestaanden recht te geven op vergoeding van zogenoemde affectieschade. Als dit voorstel door de Tweede en Eerste Kamer wordt aangenomen, zal dat voor AVP-verzekeraars leiden tot een stijging van de schadelast en dus tot hogere premies voor de verzekerden.

In Nederland kan smartengeld worden gevorderd, als:

gevolg van lichamelijk of geestelijk letsel;

de betrokkene in zijn eer of goede naam is geschaad;

sprake is van het oogmerk om immateriële schade toe te brengen;

sprake is van aantasting van de nagedachtenis van een familielid.

Hoogste bedrag

Het hoogste bedrag dat in ons land werd toegekend is €150.000. Dit werd in april 2007 toegewezen door de rechtbank in 's-Hertogenbosch aan iemand die blijvend zwaar lichamelijk en psychisch letsel had opgelopen, doordat hij door 4 daders - waaronder zijn voormalige echtgenote - ernstig was mishandeld. Meer door Nederlandse rechters toegekende bedragen zijn terug te vinden in het Smartengeldboek van de ANWB.

Consument claimbewuster

Volgens onderzoeksbureau MoneyView ís de schadelast bij verzekeraars in de voorbije jaren van economische crisis al opgelopen, doordat consumenten ‘claimbewuster’ zijn geworden. Op de AVP, waarop van oudsher maar zeer mondjesmaat een beroep werd gedaan, worden vooral meer kleine schades veroorzaakt door kinderen en huisdieren geclaimd.

De Consumentenbond becijferde onlangs al dat de AVP-premies in het afgelopen jaar licht zijn gestegen. Uitgaand van een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen en geen eigen risico, betaalt een gezin mét kinderen momenteel gemiddeld €62 per jaar, een gezin zónder kinderen €56 en een alleenstaande €36.

Bron: MoneyView/Consumentenbond

Zie onze vergelijker voor de premies en voorwaarden van alle aansprakelijkheidsverzekeringen.