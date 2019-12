Stormschade bij de buren

Nieuws|Bij de westerstorm die dinsdagnacht over ons raasde, zijn op diverse plekken bomen omgewaaid. Is er door de storm een boom in jouw tuin omgewaaid, waardoor je buurvrouw schade heeft aan haar huis of spullen? Vraag je buurvrouw dan contact op te nemen met haar eigen opstal- of inboedelverzekeraar.

Aansprakelijkheid

Als je een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) hebt, dekt die de schade waarvoor je (wettelijk) aansprakelijk bent. Maar voor stormschade ben je niet aansprakelijk. Je verzekeraar keert dus niks uit. Valt jouw boom om in de tuin van de buren zonder dat het stormde, dan had de aansprakelijkheidsverzekering wel uitgekeerd. Ook dan kan je buurvouw de schade echter beter claimen op haar eigen inboedel- of opstalverzekering. Deze keert doorgaans uit op basis van nieuwwaarde en is daarmee gunstiger dan jouw aansprakelijkheidsverzekering die de schade op basis van dagwaarde uitkeert.

Voorbereiding

Het KMNI verwacht opnieuw zware windstoten in de kustprovincies en aan het IJsselmeer. Om discussie met je verzekeraar te voorkomen, kun je beter zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen treffen. Haal je tuinmeubelen weg, zet je auto niet onder een boom en doe de ramen dicht. Want schade voorkomen is beter dan schade claimen.

