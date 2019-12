Tegen verplichte WA-verzekering e-bikes

Nieuws|Als het aan de Europese commissie ligt, is een WA-verzekering voor e-bikes straks verplicht. De Consumentenbond heeft in Brussel laten weten het niet eens te zijn met dit voorstel.

Illegaal op de weg

Als het aan de Europese Commissie (EC) ligt, zijn e-bikerijders zonder WA-verzekering straks illegaal bezig. Dit komt doordat de commissie de Motor Insurance Directive (MID) wil aanpassen om regelgeving in EU-landen op 1 lijn te krijgen. Helaas valt de elektrische fiets ook onder de voorgestelde aanpassingen.

Geregeld via de AVP

Volgens de Consumentenbond is de aansprakelijkheid voor schade door e-bikes in ons land echter al goed geregeld via de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Hoewel de AVP in principe geen schade door motorrijtuigen dekt, hebben de verzekeraars afgesproken een uitzondering te maken voor de razend populaire e-bikes.

Waarborgfonds als vangnet

Meer dan 95% van alle Nederlanders heeft een AVP. Als iemand zónder AVP een ander zware schade berokkent met een e-bike – en die zelf niet kan vergoeden – kan het Waarborgfonds Motorverkeer uitkomst bieden. Dit fonds vergoedt materiële en letselschade. Bij materiële schade geldt wel een eigen risico van €250.

RAI ook tegen

Ook de RAI Vereniging is tegen het voorstel uit Brussel. Net als de Consumentenbond heeft de RAI (Rijwiel en Automobiel Industrie) de publieke consultatie ingevuld. De consultatie is inmiddels beëindigd. We houden je op deze pagina op de hoogte van de uitkomst!

Bron: Consumentenbond/RAI Vereniging