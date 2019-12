Turien & Co uit onze vergelijkers

Nieuws|De verzekeringen van Turien & Co zijn vanaf vandaag niet meer terug te vinden in de online vergelijkers van de Consumentenbond.

‘Turien & Co bezint zich op de strategie ten aanzien van de verkoop via internet en dan met name via vergelijkingssites’, zo verklaart onze dataleverancier MoneyView.

De verzekeringen van het bedrijf uit Alkmaar werden in onze tests vaak goed beoordeeld, maar ook als prijzig.

Bron: MoneyView