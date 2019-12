Home

Twijfel over nieuw keurmerk voor verzekeraars

In de verzekeringsbranche roept het nieuwe keurmerk dat er komt voor verzekeraars heel wat vragen op, zo meldt De Telegraaf.

Gepubliceerd op:26 mei 2010

Volgens een aantal ingewijden is het maar de vraag hoe onafhankelijk de nieuwe keurmerkstichting is, zo meldt de krant. 'Het initiatief is gestart om het beschadigde imago van de verzekeraars op te vijzelen. Vanwege de hele woekerpolisaffaire. Maar het is een keurmerk dat refereert aan de kwaliteit van dienstverlening aan consumenten. Het zegt daarmee niets over de kwaliteit van de verkochte verzekeringsproducten. En dat is nu juist wat van belang is,' zegt een anonieme tussenpersoon tegen De Telegraaf.