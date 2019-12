United Insurance ook voor gezin Beste Koop

Voordeligste aanbieder

Een gezin met kinderen betaalt nu afgerond €41 per jaar in plaats van €48. Daarmee is United Insurance de voordeligste aanbieder. Deze aansprakelijkheidsverzekering scoort een 7,2 en heeft ook zeer degelijke voorwaarden. Voor gezinnen zonder kinderen en alleenstaanden was deze verzekering al de Beste Koop.

Beste uit de Test

Voor gezinnen met kinderen was de verzekering van De Nederlanden van Nu tot dusver de Beste Koop, met een 6,9 als Testoordeel en een jaarpremie van afgerond €46. Bij de nieuwste test van aansprakelijkheidsverzekeringen van de Consumentenbond kwam Avéro Achmea met een 8,2 als Beste uit de Test. Kijk in onze vergelijker welke aansprakelijkheidsverzekering het beste bij je past!

Bron: Consumentenbond/MoneyView