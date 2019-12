Univé Zorgeloos Online

Eerste indruk|Univé introduceert een cyberverzekering voor consumenten. Die polis keert uit bij schade die het gevolg is van computercriminaliteit. Uniek bij deze cyberverzekering is dat je een beveiligingsrouter in bruikleen krijgt om je thuisnetwerk en apparaten binnen- en buitenshuis te beveiligen. Wat kun je verwachten voor €11,95 per maand?

Niet compleet zorgeloos

Helaas beschermt zowel de polis als de hardware je niet tegen alle risico’s bij het internetten. Een cybercrime verzekering helpt namelijk niet tegen het verlies van je computerbestanden. Een goede back-up (die je zelf maakt) helpt wel.

De F-Secure Sense die je in bruikleen krijgt filtert handig kwaadaardige software uit je lokale netwerk. Maar aanvullende antivirus-software op de pc blijft nodig, zoals de 'Sense app' die F-Secure gratis meelevert. Compleet zorgeloos ben je dus niet.

Wat is Zorgeloos Online?

Bij Univé sluit je een pakket dat bestaat uit:

Een beveiligingsrouter in bruikleen

Assistentie bij een incident

Een verzekering voor schade als gevolg van een cyberincident

De preventie bestaat uit bescherming van je apparaten met de router F-Secure Sense, die je in bruikleen krijgt. Dit betekent dat als je de verzekering beëindigt, dat je het apparaat moet inleveren.

Op het moment dat je mogelijk te maken hebt met de gevolgen van een cyberincident, zoals hacken of phishing, dan krijg je telefonische of online hulp op afstand om je schade te beperken of te herstellen. Als er schade is aan jouw apparatuur en/of software, dan worden de kosten voor vervanging of reparatie vergoed. De uitkering is op grond van de dagwaarde aan de hand van afschrijvingslijsten. De maximale vergoeding per schadegebeurtenis is €5.000, afgezien van de aansprakelijkheidsdekking.

Schade aan derden

Via de polis is er ook dekking voor cyberschade aan derden. Via jouw apparaten of accounts kan bijvoorbeeld een virus worden verstuurd waardoor bij een derde partij zijn apparaten (laptop, smartphone, enzovoort) niet meer werken of besmet raken. Deze derde maakt dan kosten voor reparatie of mogelijk vervanging van zaken of spullen (bijvoorbeeld hardware of software). Het maximale verzekerde bedrag van deze aansprakelijkheidsdekking is €2.500.000.

Daarbij krijgt je rechtshulp wanneer je aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan spullen of zaken van een ander door het cyberincident. Dit is niet hetzelfde als een rechtsbijstandverzekering. Voor de schade aan je eigen spullen, krijg je geen juridische bijstand.

Advertenties op Facebook

In het privacybeleid op de website van de verzekeraar staat ‘Univé maakt een doelgroep aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in de advertisingstool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden benaderd via een specifieke advertentiecampagne of juist worden uitgesloten van advertentiecampagnes.’ Dit betekent dat Univé jouw e-mailadres zonder jouw toestemming kan delen met Facebook. Je kunt deze optie in de advertentievoorkeuren van Facebook uitzetten en wanneer je zeker wil zijn dat je e-mailadres niet voor deze doeleinden wordt gebruikt, geef dit dan aan door te mailen naar Recht_van_verzet@unive.nl. Univé heeft aangegeven het delen niet te doen bij deze verzekering. Dit blijkt echter niet uit het privacybeleid van Univé.

Pluspunten

Je kunt de verzekering online afsluiten.

De helpdesk (0592-348 200) is ook doordeweeks in de avond en op zaterdag bereikbaar

(ma-vr: 08.00 - 21.00, za: 10.00 - 18.00). Er is geen drempelbedrag (minimale schade) of eigen risico.

Na het afsluiten is er geen wachttermijn voordat je van de diensten gebruik kan maken.

Voor de aansprakelijkheidsdekking is het verzekerd bedrag €2.500.000.

Minpunten

Na het afsluiten van de verzekering kan de verzekeraar jouw e-mailadres ongevraagd delen met Facebook.

De hulp die je krijgt bij een daadwerkelijk cyberincident is gemaximaliseerd tot 3 keer per verzekeringsjaar evenals het aantal schades dat je kunt claimen.

De premie voor een eenpersoonshuishouden is gelijk aan de premie voor een gezin (€11,95 per maand).

De maximale vergoeding per schadegebeurtenis is €5.000.

De aansprakelijkheidsdekking is beperkt tot in Europa. Heeft iemand buiten Europa schade door jouw schuld, dan komt de schade voor jouw eigen rekening.

Let op

Je moet de preventiemaatregelen met de F-Secure Sense hebben getroffen, oftewel de installatie en de updates om gebruik te kunnen maken van de verzekering.

Zorg ervoor dat je een goede back-up maakt.

Uitsluitingen

De verzekering biedt geen dekking voor het betalen van (digitaal) losgeld bij ransomware (gijzelsoftware) of afpersing. Je kunt wel hulp krijgen bij het ontgrendelen van de computer.

Jouw tegoeden op een bankrekening, creditcard of digitale valuta zoals bitcoins zijn niet verzekerd.

Kosten die je maakt door het inschakelen van derde partijen zonder toestemming van Univé worden niet vergoed.

Je krijg geen vergoeding voor kosten als gevolg van verkeerd gebruik of technische problemen.

Schade aan spullen of zaken van een bedrijf waar je voor werkt valt niet onder de dekking.

Alternatieven?

In november 2015 kwam verzekeraar AXA op de Nederlandse markt met de Cyber Protect verzekering. Verder kun je als particulier geen alternatieve verzekeringen vinden. Een alternatief voor de telefonische of online hulp bij allerhande computerproblemen bieden de computerhulpdiensten op afroep. Je betaalt dan alleen als je er gebruik van maakt.

