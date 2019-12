Veel verzekeringskaarten ontbreken nog

Eigenlijk hadden deze verzekeringskaarten al op 1 januari van dit jaar op de websites van verzekeringsmaatschappijen moeten staan. Maar ruim een maand later staan ze daar vaak nog steeds niet.

Tot de verzekeraars die vooralsnog verzuimen, behoren: Aon Direct, BLG Wonen, De Nederlanden van Nu, Huis in Eén Verzekeringen, Lancyr, London Verzekeringen en Onna-onna. Na vragen van de Consumentenbond staan de verzekeringskaarten, die de oude productwijzers moeten vervangen, bij SNS, United Insurance en de Kilometerverzekering inmiddels alsnog online.

Bindende zelfregulering

In de jongste Geldgids- blog reageert brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars op de vertraging: ‘De verzekeringskaarten vallen onder de bindende zelfregulering van het Verbond. Als geconstateerd wordt dat een verzekeraar de bindende zelfregulering niet naleeft, krijgt men doorgaans eerst de tijd om dat alsnog in orde te maken. Als het dan nog niet in orde is, kunnen er nader te bepalen sancties volgen.’

Van deze verzekeringen moeten de verzekeringskaarten per 1 januari 2017 online staan:

Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP)

Annuleringsverzekering

Autoverzekering (WA/beperkt casco/volledig casco)

Doorlopende reisverzekering

Inboedelverzekering

Opstalverzekering

Rechtsbijstandverzekering

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Per 1 juli 2017 moeten van deze verzekering de verzekeringskaarten online staan:

Bromfietsverzekering

Caravanverzekering

Mobiele-telefoonverzekering

Motorverzekering

Ongevallen inzittendenverzekering (OIV)

